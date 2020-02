vedi letture

Corriere di Verona: "La corsa dell’Hellas segna nove tappe"

"La corsa dell’Hellas segna nove tappe. Juric: "Noi maturi? È l’unica strada". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto del Corriere di Verona dedicato all'Hellas che in questa stagione sta sorprendendo tutti: "Ancora imbattuto il Verona, sempre sesto. E si guarda già al Cagliari. La corsa dell’Hellas continua. Torna da Udine con un pareggio d’oro, il Verona. Già, perché alla Dacia Arena si vede una squadra che non solo è di lotta (cosa impressa nel Dna di questo gruppo), ma che ha pure imparato ad essere di governo".