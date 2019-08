Corriere di Verona: "Lazovic, i piedi buoni per l’Hellas"

© foto di Giulio Falciai

"Lazovic, i piedi buoni per l’Hellas". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Verona. L’uomo degli assist è servito. Darko Lazovic si candida a sfornarne parecchi, grazie ai piedi morbidi e alla velocità che sa esprimere sulla fascia destra (ma, se occorre, può spostarsi a sinistra). Ne ha scodellati tanti, in carriera, dai tempi del Borac Cacak, la squadra della città in cui è nato e cresciuto, nella Serbia centrale, per dopo consacrarsi alla Stella Rossa e approdare, sull’onda delle ottime annate a Belgrado, in serie A, con il Genoa.