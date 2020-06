Corriere di Verona: "Le big e gli incroci con l'Europa: l'Hellas è pronto"

"Le big e gli incroci con l'Europa: l'Hellas è pronto". Questo il titolo in taglio sulla prima pagina del Corriere di Verona in edicola stamani: "L’Hellas è pronto ad alzare i giri. Ritorno in campo tra quindici giorni. La lotta tra le big passa al Bentegodi. Futuro da disegnare in 13 partite, tra variabili imprevedibili e ostacoli da saltare".