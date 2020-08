Corriere di Verona, lo sprint verso la Serie A: "Chievo ko, Spezia in finale"

"Chievo ko, Spezia in finale": sfuma il sogno Serie A per il Chievo Verona di Alfredo Aglietti, che in vantaggio per 2-0 nella gara di andata, al ritorno ha subito 3 reti dallo Spezia, prima finalista, come ricorda il Corriere di Verona. Parlando poi del match: "I playoff di B Al Picco subito sotto, gol di Galabinov: poi nella ripresa, in 180 secondi, le reti di Maggiore e Nzola. Inutile il penalty di Leverbe. Delusione enorme, sfuma il sogno della A"