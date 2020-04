Corriere di Verona: "Mentre l’Hellas aspetta, Zaccagni è guarito"

Il Corriere di Verona dedica spazio alle ultime vicende in casa Hellas. "Mentre l’Hellas aspetta, Zaccagni è guarito" scrive il quotidiano a pagina 13. La serie A attende il via libera per tornare in campo, che slitterà di almeno una settimana. Nel frattempo buone notizie da Zaccagni, definitivamente guarito dal Coronavirus Covid-19.