Corriere di Verona: "Mercato e campo, avvio in salita per l'Hellas"

© foto di Pierpaolo Matrone

"Mercato e campo, un avvio in salita per l'Hellas". E' questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona, che si sofferma sul debutto in campionato degli scaligeri, alle prese anche con alcuni problemi di mercato. La rosa è incompleta e l'ha detto lo stesso Ivan Juric, ma adesso c'è da sfidare il Bologna al Bentegodi e la sfida è tutt'altro che semplice.