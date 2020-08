Corriere di Verona: "Mercato Hellas, fiato sospeso per Borini e Faraoni"

"Mercato Hellas, fiato sospeso per Borini e Faraoni", titola il Corriere di Verona oggi in taglio alto di prima pagina. Sono il calo le possibilità che Fabio Borini resti all’Hellas. C’è il Torino «in forcing» sull’attaccante del Verona. Pronta un’offerta molto ricca, un triennale da 1.5 milioni di euro a stagione. Tanto, tantissimo. L’Hellas aveva avanzato, nelle settimane scorsa, una proposta identica nella durata, ma per il club gialloblù è difficilissimo pareggiare la cifra messa sul piatto dalla società granata. Una spina per il Verona, questa, che non esclude a prescindere, tra l’altro, che Davide Faraoni sia cedibile. L’ha spiegato, a inizio settimana, Maurizio Setti, che ha confermato il contatto stretto con il Napoli e con il suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, estimatore di Faraoni da tempo.