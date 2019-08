Corriere di Verona: "Mercato, l'Hellas batte tre colpi"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

"L'Hellas batte tre colpi sul mercato": esordisce così, a proposito dell'Hellas Verona, il Corriere di Verona. Il giornale parla infatti di calciomercato con la campagna acquisti della formazione neopromossa in Serie A. Tre arrivi imminenti: è fatta in prestito per il centrocampista della Samp, Valerio Verre. Arriverà invece a titolo definitivo Danko Lazovic: per lui un triennale. Chiuso inoltre l'arrivo di Gennaro Tutino, che si prepara alla prima stagione in Serie A dopo le ottime annate a Cosenza. Ma si lavora anche in uscita: Di Gaudio piace al Pescara e c'è il rischio di un caso Bessa, che potrebbe diventare un separato in casa. Non certo della conferma Antonino Ragusa.