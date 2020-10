Corriere di Verona: "Molto Hellas, solo un punto. Ma è vietato fare gli schizzinosi"

"Molto Hellas, solo un punto. Ma è vietato fare gli schizzinosi", titola stamane il Corriere di Verona dopo il pareggio ottenuto ieri sera contro il Genoa. Un punto da tenere senza bisogno di turarsi il naso, vietato infatti fare gli schizzinosi nel contesto attuale dell'Hellas Verona. Tante le turbolenze causate dalle parole di Ivan Juric alla vigilia: "Non ci siamo rafforzati. Sul mercato è stato fatto il minimo indispensabile. Abbiamo fatto un piccolo passo quando dovevamo farne dieci". La banda di Juric ieri ha attaccato il Genoa senza trovare la via della rete. Non basta per vincere, ma per l'Hellas, tra le tante difficoltà, basta per muovere la classifica.