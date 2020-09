Corriere di Verona: "Muscoli per l'Hellas, arriva il ceco Barak. Domani l'esordio"

In taglio alto sul Corriere di Verona c'è spazio anche per i temi di più stretta attualità in casa gialloblù: "Muscoli per l'Hellas, arriva il ceco Barak. Domani l'esordio", si legge. Ieri le visite mediche dell'ex Lecce. Gli scaligeri si assicurano anche i giovani Cancellieri e Diaby, acquistati dalla Roma nell'ambito dell'affare Kumbulla. Ora tutto su Favilli: inizialmente il suo arrivo era legato allo scambio con Stepinski, ma ora l'Hellas sta lavorando per fare arrivare il giocatore a prescindere dal destino del polacco.