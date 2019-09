Corriere di Verona: "Nessuna sanzione per i buu a Kessié"

"Nessuna sanzione per i buu a Kessié. Stepinski out un turno": titola così il Corriere di Verona, dando risalto alle decisioni del Giudice Sportivo. Nessuna ammenda o squalifica per il Verona dopo il 'caso Kessié'. Nessun accenno nei referti, il Giudice archivia. Fermato invece per un turno l'attaccante Stepinski: espulso nel corso della gara di domenica sera contro il Milan, salterà la Juve.