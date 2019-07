Corriere di Verona: "Parla Juric: 'Sarà un Hellas tosto e aggressivo'"

© foto di ManWil

"Parla Juric: 'Sarà un Verona tosto e aggressivo'". Questo il titolo utilizzato quest'oggi in prima pagina dal Corriere di Verona. Le parole del nuovo allenatore scaligero vengono utilizzate anche per la titolazione interna: "Hellas stile Juric. Primo giorno in gialloblù per il tecnico croato: 'Giocheremo con la difesa a tre, voglio una squadra battagliera'".