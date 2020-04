Corriere di Verona, parla Zaccagni: "Sto bene, virus sconfitto"

L'edizione odierna del Corriere di Verona riporta in taglio alto una notizia positiva, con le parole dello stesso giocatore gialloblu Zaccagni: "Sto bene, virus sconfitto". "Mi aspettavo di averlo preso, ho riconosciuto i sintomi. Ho avuto per due o tre giorni qualche linea di febbre. Inoltre avevo dei dolori alle gambe, che sentivo anche di notte", le parole del giocatore ai canali ufficiali del club. "Ho ricevuto tantissimi messaggi, via Instagram, e poi su Facebook e WhatsApp. Ringrazio tutti per il grande affetto che mi hanno dimostrato", conclude.