Corriere di Verona, Pazzini pronto a giocare: "Juric ha cambiato il Verona"

Parla Gianpaolo Pazzini: "Juric ha cambiato il Verona". Il Corriere di Verona riporta le parole dell'attaccante dell'Hellas, che si confessa, tra ripresa e paura per il virus: "La positività di Zaccagni mi aveva preoccupato, eravamo seduti vicini sul pullman e avevo salutato anche tutti i giocatori della Sampdoria risultati positivi. Il segreto dell’Hellas? Penso che l’allenatore ha cambiato la mentalità: non aver paura di giocare oltre a non mollare e accontentarsi mai. Ora sono a 199 gol in carriera, sogno il 200°".