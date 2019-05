© foto di Ivan Cardia

"Capitan Pellissier dà l'addio al calcio". È questo il titolo scelto dal Corriere di Verona per il taglio basso della prima pagina di oggi. Dopo 18 stagioni al Chievo, spiega il quotidiano, l'attaccante valdostano appenderà le scarpine al chiodo e lo annuncerà oggi in conferenza stampa. Ultimo saluto alla curva il 19 maggio.

Ruolo in società? Campedelli, che a malincuore accetterà la scelta di non scendere in B da parte del bomber, gli proporrà comunque un ruolo nell'organigramma societario. Da capire quale, da capire se Pellissier accetterà. Per ora, c'è una lunghissima carriera, quasi tutta con la maglia del Chievo.