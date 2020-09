Corriere di Verona: "Per l'esordio mister Juric ha gli uomini contati"

vedi letture

"Per l'esordio mister Juric ha gli uomini contati". Il Corriere di Verona sintetizza così la situazione in casa Hellas, a due giorni dall'esordio in campionato contro la Roma. Kumbulla è già nella Capitale, per il debutto di Amione e Ilic si registrano problemi burocratici. Si spera nelle trattative per Pjaca e Colley, si attendono anche i definitivi arrivi di Favilli e Pessina. E con la Roma non ci sarà l'infortunato Zaccagni.