Corriere di Verona: "Per l'Hellas niente allenamento, tutti in attesa"

"Per l'Hellas niente allenamento, tutti in attesa": così il Corriere di Verona nel box in alto, in prima pagina. Lo stop al campionato c'è ma il futuro rimane incerto. La FIGC ratifica il blocco fino al 3 aprile, tre ipotesi sul piatto per la ripresa. Al Verona si attendono indicazioni: la sede è chiusa, ieri le componenti amministrative e di comunicazione del club si sono confrontate in una conferenza a distanza con Maurizio Setti.