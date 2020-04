Corriere di Verona: "Perché salvare i campionati è una priorità per lo sport"

vedi letture

Il Corriere di Verona titola oggi in prima pagina: "Perché salvare i campionati è una priorità per lo sport". In Italia, gli altri due sport più diffusi — il basket, che ha un regime professionistico come il calcio, e il volley — hanno dichiarato anzitempo chiusi i propri campionati non senza polemiche. E gli scontri non sono mancati anche tra i presidenti di serie A, prima del voto unanime di ieri in Lega. Quello che non viene spiegato, da chi sostiene la necessità di non giocare più, è il motivo per cui tutte le attività produttive del Paese dovrebbero riprendere a funzionare al più presto e in sicurezza, anche la Mostra del cinema ci prova, mentre questo non dovrebbe valere per lo sport.