Corriere di Verona: "Pessina più vicino all'Hellas, il Milan allenta la pressione"

"Pessina più vicino all'Hellas, il Milan allenta la pressione". Questo il taglio alto del Corriere di Verona in edicola questa mattina: secondo il quotidiano sarebbero in rialzo le quotazioni di un ritorno in gialloblù del talento atalantino. Il Milan, che aveva messo gli occhi su di lui, avrebbe virato su altri obiettivi, e in nerazzurro non avrebbe il posto assicurato. Al momento non c'è alcuna fretta: "Juric, tuttavia, freme per riaverlo - si legge -. Per l'Hellas sarebbe un colpo di mercato pesante".