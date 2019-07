Corriere di Verona: "Prende forma il nuovo Hellas di Juric"

© foto di Mattia Verdorale

"Prende forma il nuovo Hellas di Juric" Questo il titolo in prima pagina in taglio con cui si apre l'odierna edizione del Corriere di Verona. Il diesse D'Amico è a lavoro per allestire una rosa all'altezza della Serie A. Sfuma uno degli obiettivi più caldi: D'Alessandro. Il tema viene approfondito a pagina 12 dove si fanno i nomi di altri due obiettivi dei gialloblù: Gunter e Cornelius.