Corriere di Verona: "Prestiti e scadenze: l'Hellas guarda al 30 giugno"

"Prestiti e scadenze: l'Hellas guarda al 30 giugno", titola in taglio alto il Corriere di Verona oggi in edicola. C’è una data da cerchiare nel calendario della ripresa possibile del campionato di aerie A. Una scadenza che pesa nell’economia di un Verona da disegnare nell’immediato e a medio termine. Si dice del 30 giugno, giorno ultimo di validità dei contratti in essere per la stagione. In data 1 luglio, i giocatori in prestito ritorneranno alle società che detengono i loro cartellini. Se si ricomincerà a giocare sarà urgente che le istituzioni del calcio raggiungano un accordo e prendano, di conseguenza, un provvedimento di proroga di questi stessi vincoli contrattuali. Sono tanti in casa Hellas i giocatori in scadenza al 30 di giugno prossimo, tra prestiti e giocatori già ceduti nello scorso mercato di gennaio.