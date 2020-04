Corriere di Verona: "Ripresa, Hellas pronto per un mini-ritiro"

vedi letture

"Ripresa, Hellas pronto per un mini-ritiro". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in edicola stamani sui gialloblu: "Ieri niente date o indicazioni certe sul via di allenamenti e partite dal vertice tra ministro Figc e Leghe. I gialloblù hanno comunque già allestito centro tecnico, campi e spogliatoi".