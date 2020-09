Corriere di Verona: "Roma, pasticcio con le liste. L'Hellas vede i 3 punti"

Sul Corriere di Verona si parla del pasticcio liste della Roma che potrebbe 'regalare' i 3 punti a tavolino all'Hellas. "Roma, pasticcio con le liste. L'Hellas vede i 3 punti" scrive il quotidiano in prima pagina. Diawara inserito per errore tra gli Under 22: lo 0-3 a tavolino in favore dell'Hellas "più che un’ipotesi, è una probabilità con percentuale elevata di realizzazione" scrive il Corriere veronese.