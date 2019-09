Corriere di Verona: "Rrahmani, la diga dell’Hellas"

"Rrahmani, la diga dell’Hellas": titolo della sezione sportiva del Corriere di Verona dedicato al centrale kosovaro di proprietà dell'Hellas. Il giocatore è un punto fermo della difesa di Juric e ha già sorpreso tutto. Gran fisico e tempismo per il kosovaro che oggi se la vedrà con Kane in Nazionale, poi dovrà affrontare Milan e Juve. "Cristiano Ronaldo? Accetto la sfida" dice il difensore che non teme il confronto contro l'attaccante bianconero.