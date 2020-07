Corriere di Verona: "Segni di stanchezza. Juric: 'Io sono realista'"

Sulla prima pagina del Corriere di Verona in edicola oggi c'è spazio per le ultime vicende di casa Hellas. "Segni di stanchezza. Juric: 'Io sono realista'" scrive il quotidiano. Hellas ko a Brescia ma 42 punti totalizzati, la salvezza già messa al sicuro e il sogno dell’Europa League che magari non sarà realizzato, ma che già è tanto possa esserci per una squadra che il 99% degli osservatori dava, un anno fa più o meno di questi tempi, per sicura retrocessa.