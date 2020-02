© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Verona oggi in edicola titola in prima pagina: "I segreti di un Hellas che torna a sognare l'Europa". L’Hellas è sesto, in questo momento sarebbe qualificato per il turno preliminare di Europa League. Si fa incetta di ricordi, ripensando al Verona «internazionale», alle campagne in Coppa Uefa e pure in Coppa dei Campioni, con quella corsa stoppata tra mille rammarichi dalla pessima (eufemismo) direzione arbitrale del francese Wurtz, nel 1985, guarda caso nella sfida con la Juve. C’è voglia di sognare per il popolo gialloblù, la vittoria con i bianconeri, sabato, in un Bentegodi ribollente, ha scatenato una gioia collettiva che non conosce confini.