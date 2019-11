Corriere di Verona: "Settore dello stadio chiude per razzismo"

© foto di Andrea Giannattasio

"Settore dello stadio chiude per razzismo. L’Hellas: via l’ultrà". Si apre così l'edizione odierna del Corriere di Verona in riferimento al Caso Balotelli e alle parole dette il giorno seguente dal Capo Ultrà del Verona: "Dopo il 'caso Balotelli' è stato chiuso per un turno il settore di Poltrone Est del Bentegodi. Intanto la procura ha aperto due inchieste: una su quegli ululati e un’altra sulle frasi di Castellini contro il Balo. Frasi per le quali l’Hellas Verona lo ha espulso dallo stadio fino al 2030".