Corriere di Verona: "Si torna a giocare, la prima giornata il 20 giugno"

"Si torna a giocare, la prima giornata il 20 giugno". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona: "Il Verona, in quella data giocherebbe in casa con il Napoli o con il Cagliari, per il recupero della partita rinviata il 23 febbraio, nei giorni in cui il coronavirus stava invadendo l’Italia. Per quanto concerne il calendario, infatti, occorre attendere le valutazioni che la Lega A farà già oggi, per capire come saranno distribuiti i turni e quali saranno gli eventuali aggiustamenti".