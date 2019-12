Corriere di Verona: "Speranza Hellas: Kumbulla ok, esami per Salcedo"

Il Corriere di Verona dedica spazio in prima pagina all'Hellas di mister Juric. "Speranza Hellas: Kumbulla recupera. Altri esami per Salcedo" scrive il quotidiano. Kumbulla potrebbe recuperare per il match contro l'Atalanta. Buone notizie sul fronte Salcedo, in vista di gennaio: c’era il rischio concreto che la stagione di Salcedo fosse finita, il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami, non è detto che il crociato anteriore sia lesionato.