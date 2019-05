Corriere di Verona sprona il Chievo: "Orgoglio e coraggio per la SPAL"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è una SPAL da battere, più per l'onore che per questioni di classifica. Il ChievoVerona è ormai retrocesso in Serie B, già in via aritmetica e quindi ufficiale, ma fino alla fine vuole lottare in questa Serie A come ha fatto per tutto l'anno. Come, soprattutto, ad ogni intervista chiede di fare l'allenatore, Domenico Di Carlo.

Linea verde - Per questa sfida l'allenatore gialloblù ha in mente di riproporre ancora diversi giovani, facendo affidamento sulla loro voglia di fare bene e metters in mostra. Il Corriere di Verona ne parla all'interno delle sue pagine sportive e titola: "Chievo, orgoglio e coraggio per la SPAL".