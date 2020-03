Corriere di Verona: "Start o stop? L'Hellas vorrebbe giocare"

Taglio alto della prima pagina del Corriere di Verona oggi in edicola in cui trova spazio la Serie A: "Start o stop? L'Hellas vorrebbe giocare". Nessuna quadratura in vista. Le componenti del sistema calcio sono "congelate". Troppa la distanza tra le diverse posizioni, tra chi cioè non vuole arrendersi alla possibile chiusura anticipata della stagione e altri che danno ormai per improbabile che ci siano i presupposti per ricominciare, nel pieno della lotta alla pandemia da Covid-19. Se la Lazio è la capofila (con il Napoli) delle società che vorrebbero riprendere, la Juve è ben più tiepida, e nel frattempo ha già raggiunto un accordo per lo stop agli stipendi, da marzo a giugno, dei suoi tesserati. E il Verona? Maurizio Setti ha detto, la settimana scorsa che l’Hellas vuole giocare, è favorevole al ritorno del campionato.