Corriere di Verona sul Chievo: "Marcolini e i tanti cerotti"

"Marcolini e i tanti cerotti". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Verona sul Chievo. Pane al pane: il Chievo, alla Cremonese, non ci arriva bene. «Sarà difficile avere la meglio. Loro sono completi in tutti i ruoli e palesemente costruiti per salire. Per gioco, partono aspettandoti poi ti colpiscono con corsa e fisicità. A noi piacerebbe dimostrare d’aver capito la lezione di Trapani. Ma i buoni propositi devi poi farli diventare concreti». Ed è lì, seguendo le parole di Marcolini, che casca il punto. L’infortunio di Cesar, capitàno, ministro della difesa, scatena l’ennesimo inceppo, ultimo di una lunga serie.