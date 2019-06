Corriere di Verona sul tecnico dell'Hellas: "Una poltrona per tre"

© foto di Mattia Verdorale

"Hellas Verona, una poltrona per tre". Questo il titolo che il Corriere di Verona dedica all'Hellas a pagina 12. Si parla di chi potrebbe sedere sulla panchina gialloblu nella prossima stagione dopo la vittoria dei playoff di Serie B e la promozione in A: "Aglietti, Juric, Inzaghi. Setti deve scegliere il tecnico per la Serie A, la piazza spinge la conferma dell'eroe della promozione".