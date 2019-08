Corriere di Verona sull'Hellas: "Badu ricoverato"

"Badu ricoverato". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. Ieri Emmanuel Badu, il centrocampista ghanese arrivato dall’Udinese nell’ultimo mercato, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Negrar per una microembolia polmonare sulla quale sono in corso tutti gli accertamenti del caso e che tengono in apprensione il club gialloblù, costretto per il momento a registrare questa grave assenza. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, quando il problema verrà approfondito.