© foto di Mattia Verdorale

"Con Adjapong le fasce sono fatte". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. Arriva Claud Adjapong e l’Hellas mette un punto sulle fasce. Infine al Verona, dunque, l’esterno prelevato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni di euro). Ivan Juric, con lui, compone le doppie coppie sulle corsie laterali: Adjapong a destra, con Davide Faraoni, mentre a sinistra vanno ad allinearsi Darko Lazovic — che Juric vede in quel ruolo — e Luigi Vitale.