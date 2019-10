Corriere di Verona sull'Hellas: "Con la Samp Juric fa pretattica"

"Con la Samp Juric fa pretattica". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. Questo copione, l’Hellas, lo conosce bene. L’ha già affrontato dieci giorni fa, quando in casa allo stadio Bentegodi arrivò l’Udinese: squadra dal valore assoluto certo, ma con una classifica zoppicante e un allenatore (nel caso specifico, Igor Tudor) che, se avesse perso di nuovo, sarebbe stato ad alto rischio. Oggi arriva la Sampdoria, che è in condizioni peggiori, perché arriva da cinque sconfitte in sei turni, con la vittoria con il Torino ad alleggerire la pressione, subito risollevata dalle cadute con Fiorentina e Inter.