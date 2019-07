Corriere di Verona sull'Hellas: "È il giorno di Ivan Juric"

© foto di Giulio Falciai

"È il giorno di Ivan Juric". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. Arriva Ivan Juric. Oggi sarà il primo giorno in gialloblù per il nuovo tecnico dell’Hellas. In programma c’è la presentazione ufficiale dell’allenatore di Spalato: la conferenza stampa è fissata nella sede societaria di via Francia, alle 16. Comincia così, dunque, la nuova gestione del Verona, dopo la conquista della Serie A, al termine di un’annata sulle montagne russe, svoltata quando Alfredo Aglietti ha preso il posto in panchina di Fabio Grosso.