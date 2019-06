Corriere di Verona sull'Hellas: "In attacco Sprocati è più vicino"

"In attacco Sprocati è più vicino". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. Scelto Ivan Juric come allenatore e salutato Alfredo Aglietti, protagonista di un’esaltante galoppata in rimonta verso la promozione, le prime caselle di mercato iniziano a comporre un mosaico che potrà arrivare a definirsi soltanto il 2 settembre, alla data in cui terminerà la sessione estiva. Il ds Tony D’Amico sta impostando i primi tratti della rosa da affidare da Juric. Con Mattia Sprocati che è vicino, con Stephane Omeonga che il tecnico croato ben conosce per averlo lanciato al Genoa e che calza attorno all’identikit del centrocampista di corsa e sostanza che serve al prossimo Hellas, con Mattia Zaccagni che, dalle vacanze a Ibiza, aspetta indicazioni sul prolungamento contrattuale con il Verona fino al 30 giugno 2022, ci sono da limare altre operazioni.