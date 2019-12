Corriere di Verona sull'Hellas: "Juric alla prova del maestro Gasp"

"Juric alla prova del maestro Gasp". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. C’è l’omaggio a Gian Piero Gasperini («Per me è un maestro, è il miglior allenatore in Italia, gli devo tanto»), c’è la fiducia nei mezzi dell’Hellas: «Giocando come sappiamo possiamo metterli in difficoltà». L’allenatore Ivan Juric si prepara a sfidare il tecnico che più di tutti l’ha forgiato. Con «Gasp», l’uomo di Spalato è stato in campo per sette anni da calciatore, dal 2003 al 2010. Poi, l’ha affiancato da collaboratore in panchina, all’Inter e a Palermo, due esperienze senza fortuna per la guida dell’Atalanta, condotta in tre anni fino a «vedere» la chance del passaggio agli ottavi di finale di Champions League.