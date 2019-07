Corriere di Verona sull'Hellas: "Juric è deluso"

"Juric è deluso". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. «Capisco le gambe pesanti, ma non ho visto quel che ho voluto», le sue parole. Il processo di assimilazione del credo tattico di Juric, d’altro canto, esige il rispetto di tempi fisiologici: «Pensavo fossimo avanti su tutto», il commento dell’allenatore. La linea difensiva a tre è una rivoluzione culturale per un Verona che, nel corso degli anni, si è tradizionalmente mosso con i quattro dietro, pur cambiando la guida in panchina e pressoché tutti i giocatori. Un’impronta poco meno che ideologica per la realtà dell’Hellas