Corriere di Verona sull'Hellas: "Juric e il mercato: 'Noi nei parametri, gli altri no'"

"Juric e il mercato: 'Noi nei parametri, gli altri no'": così in taglio alto il Corriere di Verona, che fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate in conferenza dall'allenatore dell'Hellas. Anche il mercato diventa una sfida per l'uomo di Spalato, che ha ammesso: "Abbiamo perso tanti giocatori e dovuto inserirne altri". Persiste l'emergenza verso Parma: va k.o. anche Veloso, subito fiducia al giovane Ilic.