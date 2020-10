Corriere di Verona sull'Hellas: "La tentazione forte è Kalinic". Ma la forma è un rebus

All'interno della propria sezione sportiva, il Corriere di Verona espone le soluzioni per l'attacco che Ivan Juric sta passando al vaglio in vista della sfida contro il Genoa. La tentazione, forte, si chiama Nikola Kalinic: "Tanta la voglia di vedere subito la punta croata al centro della batteria offensiva". L'ex Roma sta svolgendo un programma specifico per raggiungere il livello della squadra: occorre dunque prudenza. Intanto Juric aspetta di avere a pieno servizio Di Carmine: nel caso in cui l'attaccante croato non fosse pronto, il titolare designato sarebbe proprio lui.