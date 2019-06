"Mancuso nel mirino". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. L’Hellas punta Leonardo Mancuso. L’attaccante, autore di 28 gol negli ultimi due campionati di Serie B con il Pescara, è rientrato alla Juventus, club titolare del suo cartellino, e il Verona proverà a strappare il sì di Madama per ingaggiarlo. Operazione difficile, perché su Mancuso ci sono gli interessamenti di Parma e Bologna, oltre a quelli di Empoli e Benevento, alla ricerca di chi possa portare in dote un pacco di reti per dare la scalata alla promozione. Il Verona vorrebbe assicurarsi Mancuso per aumentare lo spessore dell’attacco, inserendo un giocatore che, sulla fascia destra, garantisce qualità tecniche e capacità realizzative.