Corriere di Verona sull'Hellas: "Quattromila euro al giorno per giocare in sicurezza"

"Quattromila euro al giorno per giocare in sicurezza". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in riferimento all'Hellas: "Tra mascherine, macchinari e logistica il club spenderà 400.000 euro per cento giorni di lavoro. Cara ripresa, quanto costi. Tornare a giocare ha un prezzo elevato. Nel caso del Verona, i calcoli stimati al momento portano a un totale che supererebbe i 400mila euro. Considerando che da quando sono iniziate le attività per far lavorare in sicurezza l’azienda (si parla non soltanto della gestione e della conduzione dell’area sportiva, ma di tutto quel che riguarda l’Hellas) al giorno in cui la stagione terminerà passeranno 100 giorni, la spesa quotidiana sostenuta sarà di circa 4.000 euro".