Corriere di Verona sull'Hellas: "Salcedo, il ginocchio ha fatto crack"

"Salcedo, il ginocchio ha fatto crack". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Verona sull'Hellas. Non ha soltanto dei guai in difesa, l’Hellas (Marash Kumbulla resta in dubbio per la partita di sabato con l’Atalanta, in cui mancherà per squalifica Koray Gunter), ma è soprattutto in attacco che il Verona deve confrontarsi con problemi seri. Eddie Salcedo, infatti, sarà out per alcuni mesi. C’è persino il rischio che la sua stagione sia da considerarsi terminata. Le visite di approfondimento effettuate non soltanto dallo staff medico dell’Hellas, ma anche, in particolare, da quello dell’Inter, club titolare del cartellino del giocatore hanno lanciato un allarme chiaro: il crociato del ginocchio destro di Salcedo è lesionato.