Corriere di Verona sull'Hellas: "Salvezza e diritti tv, un affare che supera i 35 milioni"

"Salvezza e diritti tv, un affare che supera i 35 milioni": così in taglio alto il Corriere di Verona, che fa riferimento all'Hellas. "La salvezza - si legge all'interno - porterà nelle casse dell'Hellas una somma tra i 35 e i 40 milioni di euro di diritti tv. Le 'porte chiuse' sono costate circa 2,3 milioni". E ancora: "Tre i milioni versati come contributo alla Lega B, in quanto club promosso in A nel 2019. C'è poi da pagare un altro rateo da 1,5 milioni". A tutto ciò vanno aggiunte le ingenti spese sanitarie per garantire il rispetto delle norme anti-Covid.