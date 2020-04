Corriere di Verona: "Tagli agli stipendi, l'Hellas fa i conti"

Il Corriere di Verona titola oggi in prima pagina: "Tagli agli stipendi, l'Hellas fa i conti". Niente forzature. L’Hellas non accelererà per chiudere un’intesa con giocatori e staff sul taglio degli stipendi. Anzi: il Verona ha intenzione di aprire formalmente un tavolo di confronto soltanto più avanti, quando lo scenario sarà meno indecifrabile di ora e, soprattutto, nel momento in cui si potranno avere maggiori elementi di giudizio in merito all’eventuale ripresa della stagione (e, ancor di più, sulla data in cui si potrà tornare a giocare).