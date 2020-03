Corriere di Verona: "Tagli e incognite. L'Hellas sta saldo sul suo tesoretto"

"Tagli e incognite. L'Hellas sta saldo sul suo tesoretto". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Verona in riferimento ai gialloblu: "In un quadro generale critico i gialloblù possono contare su un buon paracadute. La possibilità che la stagione del calcio finisca senza la conclusione dei campionati non soltanto non è più un tabù, ma è diventata un esito realistico a fronte dell’emergenza coronavirus. ’Hellas, dal canto suo, si è costruito un «paracadute» economico con le operazioni compiute nel corso della sessione di mercato di gennaio".