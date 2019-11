© foto di Pierpaolo Matrone

Scontro diretto tra due neopromosse e, di conseguenza, due delle squadre che vivranno quasi certamente la bagarre per non retrocedere e tornare in Serie B. L'Hellas Verona attende il Brescia al Bentegodi e vuole continuare a sorprendere sotto la guida di Ivan Juric. In prima pagina se ne parla sul Corriere di Verona, che titola così in taglio alto: "Juric alle prese con la sfida salvezza contro il Brescia".