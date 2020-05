Corriere di Verona: "Veloso di nuovo al timone dell'Hellas: pronto il rinnovo"

vedi letture

Il Corriere di Verona in edicola oggi annuncia il rinnovo di Miguel Veloso, uno degli uomini fondamentali per Juric. "Veloso di nuovo al timone dell'Hellas: intesa pronta per un anno" scrive il quotidiano. Rigenerato, Veloso, che ha firmato con l’Hellas un accordo annuale e adesso si prepara al rinnovo. Scadenza il 30 giugno 2021, con opzione per la stagione successiva: questa la base dell’intesa, da confermare quando il quadro sarà più chiaro.